柯文哲出訪東南亞 拚觀光、產業交流

台北市長柯文哲今早展開出訪行程，機場內，民眾熱情與他合照。（張立勳攝）

台北市長柯文哲今早展開出訪行程，8天內要走訪馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印度德里3地。他早上在桃園機場受訪時表示，主要是藉著世大運機會，到東南亞做觀光促銷，同時也要發展印度的旅遊、產業、學術交流市場。

柯文哲表示，今年觀傳局在旅遊部分有三個族群，包括日韓、東南亞、穆斯林。這次南向，馬來西亞是穆斯林為主的國家，所以會到吉隆坡辦旅展，泰國則是一般東南亞國家，至於印度，他們有13億人口，去年來台只有3萬人，表示台灣跟印度的旅遊、產業、學術交流發展潛力仍相當大。

產業方面，柯文哲指出，將在馬來西亞簽訂一個智慧城市的合作備忘錄，包括智慧城市、智慧交通、創新產業，甚至討論Youbike輸出當地等問題；印度的話，目前全世界硬體生產最好的應該是台灣，軟體人才最多的是印度，雙方在ICT產業的軟硬體結合應該很有優勢，過去雙方沒有來往，這次特別帶一些硬體廠商隨行。

柯文哲還說，此次出訪也會參訪印度的理工學院，考慮開放一些台灣大學，以吸引更多印度軟體人才來台讀書，以後可以留下來工作，這種軟體人才招募計畫，是這次出訪重要工作。

(中時)