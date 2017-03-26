與民進黨關係淡如水？柯P：君子之交
民進黨秘書長洪耀福昨天指出，2018年縣市長選舉，民進黨是否要和台北市長柯文哲合作，還要看情況，現在民進黨和柯的關係是「君子之交淡如水」，媒體問柯有這麼淡嗎？對此，柯文哲反問，怎麼不先想君子之交？他和洪認識好幾年了，君子之交才是重點，媒體追問「有淡如水嗎？」柯則是再次強調，重點是君子之交。
有媒體問，與民進黨合作沒有像之前樂觀？柯文哲說，很久以前駐日代表謝長廷曾告訴他，做得好民調高，民進黨也沒辦法，做不好民調低也不能怪民進黨，所以還是要把自己的事情做好，這是最中肯的一句話，所以在政治還是這樣，把自己的事情做好，要是做不好，也沒有人可以救你。
柯文哲今天將啟程東南亞、印度進行為期8天的訪問，柯上午在桃園機場受訪。
(中時)
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