最討厭家事！洗碗的4個省時小技巧
什麼家務事最令人討厭，尤其是在冷冷的冬天，嚴重程度可能導致夫妻失和，不外乎就是「洗碗」啦！不過，根據日本生活知識網站《4yuuu!》彙整出４個洗碗小技巧，不僅乾淨又快速，可以在最短的時間完成討厭的洗碗的工作。
1.洗碗之前先除去油汙
吃完飯後，可以使用廚房紙巾先將碗盤上的油汙擦拭乾淨，不僅洗碗時更輕鬆，還能減少洗碗精的使用。
2.先浸後洗
鍋子、餐具等較難除去食物殘渣和髒汙，可以先泡水在清洗，會比較容易除去髒汙，但若是油膩膩的餐具最好不要直接泡水，因為會沾染其他比較不油的餐具，使洗碗時間拉長，另外，像是承裝果汁或牛奶，較不油膩的餐具相對乾淨，用完馬上沖洗，也可以馬上清潔溜溜。
3.洗米水、煮麵水不浪費
像洗米水或是煮麵水用來洗碗超好用!這是因為煮麵水含有許多界面活性劑，趁熱倒在油膩的餐具或鍋具上，可以輕鬆除去髒汙，而洗米水也有同樣效果。
4.用熱水沖洗更快乾
洗完碗後若不擦乾讓餐具、碗盤長時間風乾留下水漬，容易滋生細菌，不過只要在收納餐具前用60度C的熱水沖過，可以減少自然風乾時間唷！
(中時電子報)
文章來源：《4yuuu!》
關鍵字：時間
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