聯軍空襲摩蘇爾傳200平民死 美展開調查
美國軍方今天表示，美國領導的聯軍3月17日曾空襲伊斯蘭國（IS）掌控的伊拉克摩蘇爾地區（Mosul），居民和伊拉克官員指稱，空襲恐造成高達200名平民喪命。
安全部隊發言人表示，在美軍證實此空襲行動前，伊拉克政府軍今天決定暫停收復摩蘇爾西區軍事行動，因為平民傷亡率太高，此舉顯然受到前述空襲事件影響。
在收復摩蘇爾的戰鬥越來越激烈時，將近50萬平民仍待在伊斯蘭國掌控的摩蘇爾西區，使得動用空襲和重砲來驅逐強硬派激進分子的行動複雜化。摩蘇爾是伊斯蘭國激進分子在伊拉克境內最後一個大本營。
伊拉克部隊正朝摩蘇爾舊城（Old City）挺進，據逃離居民指稱，激進分子躲在平民當中，利用民宅掩護，充分利用巷道和街道狹窄優勢。
3月17日空襲摩蘇爾賈迪達區（al-Jadida）的真相仍不明。部分居民指稱，聯軍空襲擊中1輛載滿炸藥的IS卡車，引發的爆炸造成多個家庭居住的數棟建築物倒塌。
美軍官員說，他們正展開調查，過去1週來自居民和伊拉克官員的初步報告指稱，美國領導的聯軍空襲後有數十人喪生。
指揮搶救行動的摩蘇爾行政首長哈波（Abdul Sattar al-Habbo）表示，救難人員從倒塌建築物的瓦礫堆中挖出240具遺體。當地官員先前估計約130人喪生。1060326
(中央社)
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