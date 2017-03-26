全台陰雨加冷氣團 淡水清晨11.8度

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今天全台都是陰雨天氣，加上大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較溼冷，中央氣象局觀測，清晨平地最低溫是淡水攝氏11.8度。

氣象局說，白天雲雨帶持續南移，水氣將由北往南逐漸轉乾，北部降雨下午就停，中南部降雨要到晚上才減緩，但東半部及山區降雨仍持續。

氣象局觀測，清晨平地最低溫是淡水11.8度，台北、新竹、梧棲不到13度，南部最低溫未達15度。

氣象局預測，北部、東半部白天高溫17度到19度，中部21度到24度，南部25度。

氣象局說，明天各地轉晴朗，早晚氣溫仍偏低，28日白天冷氣團減弱，氣溫回升。1060326

(中央社)