國道全天7折 國5一早南下車流量大

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今天是清明節連續假期前一週週日，高公局實施國道通行費全天7折措施，鼓勵民眾提前掃墓，高公局觀測，上午7時30分，國道5號南下車流量大，部分路段車速開始變慢。

根據高公局上午7時30分路況資訊，車流量較大路段在國5南下，石碇到坪林車速不到60公里。

高公局預期今天上午國道有提前掃墓及出遊車潮，有4個南下路段可能出現較大車流量，包括：國道1號南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統及國道3號南下土城-關西、快官-霧峰。

今天國道交通疏導措施還包括：下午3時至晚上8時，國道5號北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道高乘載管制，增加部分時段及路段開放路肩。1060326

(中央社)