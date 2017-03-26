柯文哲訪馬泰印 城市外交推銷觀光
台北市長柯文哲今天率團前往馬來西亞、泰國及印度考察市政，他說，推動城市外交，東南亞推銷觀光，並進行產業交流。
柯文哲今天起至4月2日率領市府團隊，赴馬來西亞、泰國、印度市政考察，推動穆斯林、泰國、印度來台觀光市場，並宣傳2017台北世大運。
他清晨6時多搭乘機場捷運前往桃園機場，隨後在華航櫃檯辦理報到，並循正常通關走道出境。
他說，這次出訪，城市外交及市政考察是基本的，另外，還有兩個目的，就是藉著2017台北世大運，進行東南亞觀光促銷活動，這次參訪三個城市，吉隆坡、曼谷及新德里。
他強調，今年推銷世大運的觀光，觀傳局鎖定三個族群，日韓、東南亞及穆斯林，南向政策，其中，馬來西亞是穆斯林，泰國是東南亞市場，印度有13億人口，去年來台灣3萬人，未來旅遊產業交流，印度是重要市場，發展潛力相當大。
另一個目的，柯文哲說，在馬來西亞，會進行智慧城市合作備忘錄，馬來西亞有類似新竹科學園區的區域，會就智慧交通創新產業交流，也討論台北YouBike至馬來西亞輸出。
他也說，印度方面，全世界資訊電腦硬體最強的是台灣，軟體方面是印度，台灣跟印度應該軟硬體結合，這次也帶了不少硬體業廠商去，會參觀印度理工學院，同時考慮開放大學吸引印度軟體人才來台灣交流。1060326
(中央社)
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