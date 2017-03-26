松坂大輔留二軍 工藤公康：苦澀的決定

松坂大輔昨「拉尾盤」熱身賽先發演出7局的無安打比賽。(美聯社資料照)

「平成怪物」松坂大輔歷經一整個春訓的調整，總算在昨熱身賽最後一場即拉尾盤，先發對廣島繳出7局「無安打」的代表作，率軟銀1比0奪勝，也讓原本不打算把他放在一軍名單的教練團一度苦惱，儘管他仍從二軍出發，不過總教練工藤公康相當肯定他的表現，直言「這是苦澀的決定！」

據《Sponichi Annex》報導，前一戰18日右腳筋緊繃緊急傷退的松坂，昨役找回控球狀態，儘管極速142公里，不再如全盛時期速球動輒能飆破150公里，但轉型為「技巧派」的他，7局投102球僅送2保送；5上2出局後連飆4K、最後留下6次三振的紀錄，卻讓人眼睛為之一亮，退場後他也露出難得的笑容。

眼見松坂的好投，本來都已決定開季先發輪值的教練團，又緊急召開會議討論，但最後仍宣布他和前幾年曾任軟銀王牌的攝津正，開季從二軍出發的決定。「真的很遺憾！」工藤坦言，其實賽前輪值就已大致底定，開幕在即不太可能變動，只能做出這個決定。不過若松坂持續好投，將滿37歲的他上演「大復活」，似乎更有希望了！

(中時電子報)