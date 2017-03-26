松坂大輔留二軍 工藤公康：苦澀的決定
「平成怪物」松坂大輔歷經一整個春訓的調整，總算在昨熱身賽最後一場即拉尾盤，先發對廣島繳出7局「無安打」的代表作，率軟銀1比0奪勝，也讓原本不打算把他放在一軍名單的教練團一度苦惱，儘管他仍從二軍出發，不過總教練工藤公康相當肯定他的表現，直言「這是苦澀的決定！」
據《Sponichi Annex》報導，前一戰18日右腳筋緊繃緊急傷退的松坂，昨役找回控球狀態，儘管極速142公里，不再如全盛時期速球動輒能飆破150公里，但轉型為「技巧派」的他，7局投102球僅送2保送；5上2出局後連飆4K、最後留下6次三振的紀錄，卻讓人眼睛為之一亮，退場後他也露出難得的笑容。
眼見松坂的好投，本來都已決定開季先發輪值的教練團，又緊急召開會議討論，但最後仍宣布他和前幾年曾任軟銀王牌的攝津正，開季從二軍出發的決定。「真的很遺憾！」工藤坦言，其實賽前輪值就已大致底定，開幕在即不太可能變動，只能做出這個決定。不過若松坂持續好投，將滿37歲的他上演「大復活」，似乎更有希望了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。