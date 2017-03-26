海協會長陳德銘：台對陸開放電商市場有助發展
大陸海協會長陳德明在昨天（25日）出席博鰲論壇，他於受訪時表示，台灣的電商發展還不錯，但用微信支付的人少，若台灣能對大陸開放電商市場，相信更能活絡發展。
陳德銘25日接受港媒中評社訪問，表達對兩岸電商合作的期許。他說：「台灣電商現在發展以平台開店為主，像是拍賣網站。相對地，電子支付並不普及，有些店家雖然配合微信、支付寶，但主要是針對大陸遊客。」
陳德銘強調：「台灣現在用微信的人還太少，如果能夠對大陸的電商開放市場，相信會有更多發展！」
陳德銘還以台灣便利商店在上海的成功例子，說明兩岸合作可以實現雙贏。他說：「上海的『全家』店面都是由台灣人租下來，現在已經發展到1000多家。這種加盟店的形式，得以讓更多人參與、一起致富，對上海當地與台企都有益。」
(中時電子報)
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