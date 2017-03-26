NBA》威脅林書豪地位？籃網總管有意歐聯4控衛

泰歐托西奇是塞爾維亞去年里約奧運摘銀功臣之一。(美聯社資料照)

最近人在歐洲考察當地籃球聯賽好手的籃網總管馬克斯，26日遭《紐約郵報》爆料，主要鎖定的目標竟是控衛，甚至一口氣鎖定4名人選，代表「豪小子」林書豪在籃網的地位又受威脅，就看馬克斯最後會找誰來籃網效力了。

目前《紐約郵報》傳出馬克斯有興趣招攬的控衛人選包含效力莫斯科中央陸軍的泰歐托西奇，以及在土耳其打球的美籍後衛沃納梅克與法籍後衛赫爾特爾、198公分的塞爾維亞籍後衛約維奇，其中以泰歐托西奇最受馬克斯青睞。

會讓馬克斯特地飛往莫斯科看他打球的泰歐托西奇，曾被NBA所有總管票選為非NBA的最佳國際球員，除了目前暫居歐洲聯賽助攻王，更是塞爾維亞能在去年里約奧運摘銀的重要功臣之一。

只是當前這些在歐洲打球的控衛，幾乎都還沒參加過NBA選秀，代表就算馬克斯想找他們加盟籃網，還充滿相當多的變數，只是會在賽季期間特地飛到土耳其伊斯坦堡或俄羅斯莫斯科考察球員，馬克斯似乎早已抱持放棄本季心態。

(中時電子報)