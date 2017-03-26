NBA》威脅林書豪地位？籃網總管有意歐聯4控衛
最近人在歐洲考察當地籃球聯賽好手的籃網總管馬克斯，26日遭《紐約郵報》爆料，主要鎖定的目標竟是控衛，甚至一口氣鎖定4名人選，代表「豪小子」林書豪在籃網的地位又受威脅，就看馬克斯最後會找誰來籃網效力了。
目前《紐約郵報》傳出馬克斯有興趣招攬的控衛人選包含效力莫斯科中央陸軍的泰歐托西奇，以及在土耳其打球的美籍後衛沃納梅克與法籍後衛赫爾特爾、198公分的塞爾維亞籍後衛約維奇，其中以泰歐托西奇最受馬克斯青睞。
會讓馬克斯特地飛往莫斯科看他打球的泰歐托西奇，曾被NBA所有總管票選為非NBA的最佳國際球員，除了目前暫居歐洲聯賽助攻王，更是塞爾維亞能在去年里約奧運摘銀的重要功臣之一。
只是當前這些在歐洲打球的控衛，幾乎都還沒參加過NBA選秀，代表就算馬克斯想找他們加盟籃網，還充滿相當多的變數，只是會在賽季期間特地飛到土耳其伊斯坦堡或俄羅斯莫斯科考察球員，馬克斯似乎早已抱持放棄本季心態。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。