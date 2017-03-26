冷氣團籠罩 吳德榮：晚上至27日晨最冷

氣象專家吳德榮今天表示，大陸冷氣團籠罩，今晚至明晨氣溫降至最低，沿海空曠地區約可降至略低於12度，整天感覺都很冷。明天起回暖，持續到31日白天都將是穩定的天氣。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天北台灣最濕冷，白天高溫僅在攝氏14、15度左右，今晚至明晨氣溫降至最低，沿海空曠地區，約可降至略低於12度，整天感覺都很冷，要注意保暖。中部及東部有局部雨，天氣也轉冷；東南部有局部雨，南部有一點降雨機率，氣溫下降、也略轉冷。

至於未來兩天，吳德榮指出，各地天氣晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚因輻射冷卻效應氣溫偏低，日夜溫差很大，應注意。29日至31日白天，台灣附近有中高層雲系移入，但天氣仍然穩定。

吳德榮示，31日晚至1日上半天，下一波對流性較強的鋒面快速通過，伴隨對流降雨，較強的冷空氣也隨鋒面南下，氣溫大幅下降。

吳德榮指出，最新模式模擬，下一波冷空氣的強度並不亞於目前這一波，但由於是模式模擬的末期，有不可避免的誤差存在，有待持續的觀察。1060326

(中央社)