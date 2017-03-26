氣溫驟降防中風 出門保暖首重頭部頸部

這幾天天氣突然變冷，心血管疾病就醫人數增加。醫師呼籲，老年人是最危險族群，尤其清晨一定要做好頭和頸部保暖措施。出門保暖首重頭皮與脖子兩大關鍵部位，這裡的血管最重要。

佳里奇美醫院神經內科主治醫師陳南丞表示，大陸冷氣團昨天南下後，南部地區在今天至明天的清晨氣溫都偏低，與前幾天白天艷陽高照的狀況相差很大。南部地區日夜溫差大、氣忽冷忽熱，要特別注意身體。

陳南丞表示，在寒冷的天氣中，老人是最危險的一群，特別需要保暖措施；尤其在清晨，是中風、心肌梗塞等猝死發生的尖峰時刻。上一波寒流來襲時，中風病人比平常多一倍。起床時最忌諱馬上下床、或接觸室外冷空氣，應先暖暖身或適應溫度之後再活動。

他說，出門保暖首重頭皮與脖子兩大關鍵部位，這裡的血管最重要；如果因為室內外溫差劇烈、冷空氣一吹，血管猛然收縮，就容易引發心血管、腦血管病變。所以冬天出門時，帽子、圍巾最好不離身。

陳南丞指出，除了冬季須注意之外，接下來的春夏季，老年人也應慎防「熱中風」。「熱中風」是指酷暑氣溫誘發的中風，在氣候炎熱情況下，老人出汗多，體內水分散失快，如不及時補充水分，常會因為血容量不足和血液黏稠度增高而誘發腦血管堵塞，導致缺血性腦中風。1060326

(中央社)