少女牙齒短不敢見人 竟是齒瘤作怪

台南市一名15歲少女因左側門牙與犬齒特別短，牙醫師查出是顎骨中長了齒瘤，過小的乳牙合併牙齦腫脹導致恆牙未萌發，經過「多專科協同診療」手術移除196顆齒瘤，才解決問題。

柳營奇美醫院牙周病科醫師毛念平表示，患者因為自覺左側門牙與犬齒特別短，讓她只好在同學前裝酷不笑來掩飾缺陷。門診時發現上顎骨中長了齒瘤，過小的乳牙合併牙齦腫脹導致恆牙未萌發。

毛念平指出，經過「多專科協同診療」手術移除196顆齒瘤，再以牙齒重植術重置恆牙到理想位置與後續的根管治療，讓患者小紅有了漂亮門面可以笑臉迎人。

他說，牙齦腫脹常見導因於軟組織炎性反應；但若肇因於顎骨病變或藥物副作用，在鑑別診斷與治療策略擬定則是更為複雜。輕者會導致咬合不良、臉部歪斜，嚴重者會危及生命。

柳營奇美醫院牙醫部長蔣維凡表示，以「多專科協同診療」概念進行牙齦腫脹病人診治，結合牙周病、牙髓病、口腔膺復、牙體復形、齒顎矯正等專科診治相關軟組織炎性反應的牙齒問題。在腫瘤診治方面更結合口腔顎面外科、整形外科、內科、病理科等專科。

蔣維凡指出，治療前聯合相關科別確定診斷進而擬定治療計畫，必要時在治療期間協同或合併治療，可讓疾病控制與生活品質取得最佳平衡。1060326

(中央社)