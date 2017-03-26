少女牙齒短不敢見人 竟是齒瘤作怪
台南市一名15歲少女因左側門牙與犬齒特別短，牙醫師查出是顎骨中長了齒瘤，過小的乳牙合併牙齦腫脹導致恆牙未萌發，經過「多專科協同診療」手術移除196顆齒瘤，才解決問題。
柳營奇美醫院牙周病科醫師毛念平表示，患者因為自覺左側門牙與犬齒特別短，讓她只好在同學前裝酷不笑來掩飾缺陷。門診時發現上顎骨中長了齒瘤，過小的乳牙合併牙齦腫脹導致恆牙未萌發。
毛念平指出，經過「多專科協同診療」手術移除196顆齒瘤，再以牙齒重植術重置恆牙到理想位置與後續的根管治療，讓患者小紅有了漂亮門面可以笑臉迎人。
他說，牙齦腫脹常見導因於軟組織炎性反應；但若肇因於顎骨病變或藥物副作用，在鑑別診斷與治療策略擬定則是更為複雜。輕者會導致咬合不良、臉部歪斜，嚴重者會危及生命。
柳營奇美醫院牙醫部長蔣維凡表示，以「多專科協同診療」概念進行牙齦腫脹病人診治，結合牙周病、牙髓病、口腔膺復、牙體復形、齒顎矯正等專科診治相關軟組織炎性反應的牙齒問題。在腫瘤診治方面更結合口腔顎面外科、整形外科、內科、病理科等專科。
蔣維凡指出，治療前聯合相關科別確定診斷進而擬定治療計畫，必要時在治療期間協同或合併治療，可讓疾病控制與生活品質取得最佳平衡。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。