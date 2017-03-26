關之琳破天荒合影甘比 認與劉嘉玲和好
香港富商劉鑾雄（大劉）先前正式給女友甘比名分，更送她名牌、房子以及股份等，讓她一舉躍昇香港女首富！只是甘比昨晚出席愛滋病研究基金會(amfAR)慈善晚宴，強碰過去大劉的情人關之琳，兩人更罕見一同合拍大合照。
關之琳過去曾周旋在劉鑾雄與李嘉欣之間，甚至曾傳聞兩人秘密訂婚，可這段情最終還是不了了之。如今大劉給甘比身分，更送上豪宅、股份與現今；但兩人昨在慈善晚宴上巧遇，會上還包含不少明星聚集，為了公益大夥兒一同拍下大合照，儘管甘比與關之琳之間還隔了不少人，但這也算是罕見的合影了。
除此之外，先前關之琳與劉嘉玲和前夫陳泰銘一起爬山，兩人之間出現嫌隙，雙方放話鬧不合，但近來關之琳再被問及此事，她坦言兩人已經一起喝酒，關係算是修復了，但她也要媒體別老繞著此事問，被說兩人是破冰，關之琳更說「別講得這麼嚴重。」
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
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