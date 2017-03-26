柯文哲：做好別人沒辦法 做不好沒人救

台北市長柯文哲（圖）26日出訪大馬等國，媒體問及與民進黨關係是否淡如水，他說，做好別人拿你沒辦法，做不好也沒人可以救。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月26日

台北市長柯文哲今天出訪大馬等國，媒體問及與民進黨關係是否淡如水，他說，做好別人拿你沒辦法，做不好也沒人可以救。

2018年縣市長選舉，民進黨是否還會禮讓給台北市長柯文哲，民進黨佈局動向各界關注；報載民進黨秘書長洪耀福被問到民進黨與柯文哲的關係，他說，「君子之交淡如水。」

台北市長柯文哲今天率團前往馬來西亞、泰國及印度市政考察，他在桃園機場接受媒體訪問，對於洪耀福的說法，柯文哲表示，其實很多時候不先講「君子之交」，他說，跟洪耀福認識多年，重點不是淡如水，而是君子之交，因為，駐日代表謝長廷曾經說，「做得好，民調高，也拿沒你辦法，做不好，民調低，你也不能怪我們」，這句是最中肯的話。

柯文哲強調，重點是在政治上，把自己的事情做好，事情都做不好，那也沒有人可以救你。1060326

(中央社)