不想人生變黑白 科技人返鄉種苦瓜

在半導體界工作10多年，38歲的吳清文認為科技界忙碌的生活帶給他未來的人生是黑白的，於是帶著全家返回屏東南州鄉老家種苦瓜，回歸田園，找到自己想要的生活。

吳清文原在竹科工作，3年前從新竹調到高雄上班，雖然擔任主管，但每天過著忙碌生活，塞在車潮的上班途中，他常思索，這是他要的生活嗎？雖然收入對家中經濟不是問題，但「已經看到未來的黑白生活」。

吳清文說，家裡務農，他原本抗拒，但現在的工作看不到彩色人生，在徵得老婆同意，今年4月決定辭去工作回家當農夫。

吳清文表示，父母原本種香蕉，但他進行田調，並到處請教友人及專家的建議，最後決定種苦瓜，花了將近新台幣100萬元蓋網室，把積蓄花光，不足的部份就貸款，今年的颱風考驗網室的強度。

吳清文說，選擇種苦瓜除了適合南州的土壤種植外，苦瓜栽種需要搭網室，不少農民因不願花錢搭網室而選擇種香蕉等其他作物，這使得苦瓜被搶種的機會減少，相對經濟價值穩定，而且苦瓜的營養價值越來越被現代人接受。

吳清文說，一開始種，苦瓜外觀雖漂亮，卻硬而煮不爛，沒賣到好價格，他持續請教前輩及專家，還到屏東農業大學上課，終於種出瓜肉綿細又苦甘的好吃苦瓜。

今年幾個颱風，網室被摧毀了1區，導致產量減少，但吳清文說，沒被颱風摧毀的苦瓜拍賣價賣到1公斤新台幣70元以上，把他搭建溫室今年分攤的成本攤平，接下來年底採收的苦瓜就是今年賺的，跟他在科技界上班的年收差不多，而且，還是減產後的收入，如果沒遭颱風肆虐，收入應會更多。

吳清文說，等技術穩定，未來打算擴展面積，一旦搭建網室成本回收，他相信要年收百萬以上，超過他在科技界的收入，不是問題。

2個孩子今年都已上學，原本也在半導體界上班的妻子一同跟著吳清文種苦瓜，吳清文形容現在過的生活「超好的」，除了有時間和家人相處，苦瓜休耕期就像放暑假一樣，還可以規劃自己想做的事。

吳清文以科技背景，將科技作業和精神導入農業生產，他有信心可以在農業界闖出一片天。1060326

(中央社)