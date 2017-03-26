香港特首選舉投票展開 媒體湧進報導
香港行政長官（特首）選舉今天舉行，1194名選舉委員會委員將於早上9時至11時，到灣仔會議展覽中心投票。
選舉的媒體區已準備就緒，數百名記者已於今早8時進入劃定的投票區或點票區。
投票結束後，票箱將會運到位於會展的點票站，以人手點算。
本屆共有3名候選人，分別是1號曾俊華﹑2號林鄭月娥及3號胡國興。當中任何一人如在首輪投票獲得逾600張有效選票，將會當選為新一屆特首。1060326
(中央社)
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