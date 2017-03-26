蒙面男突襲川普支持者集會 馬上被打跑

今天在美國加州南部舉行的1場川普支持者集會上，爆發暴力事件，1名蒙面男子以防身噴霧攻擊1名女性主辦人，其他參與集會的示威人士隨後將他壓制在地。

一些參與集會的民眾拍下洛杉磯附近波沙芝加州立海灘（Bolsa Chica State Beach）發生的這場騷動，這些張貼在臉書的影片顯示，1名男子揮拳痛毆這名攻擊者，他被拉開後，蒙面攻擊者倉皇逃離現場。

活動主辦人史特林（Jennifer Sterling）向「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）談及那些保護她的人：「他們反應很迅速，大約有12人。」

法新社報導，亨丁敦海灘（Huntington Beach）消防局調度人員表示，這次事件並未造成人員傷亡。

當地警方紀錄並無任何示威人士遭逮捕，但據洛杉磯時報報導稱，加州公路警察在蒙面攻擊者逃逸後不久就將他逮捕。（譯者：中央社廖禹揚）1060326

(中央社)