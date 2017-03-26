蒙面男突襲川普支持者集會 馬上被打跑
今天在美國加州南部舉行的1場川普支持者集會上，爆發暴力事件，1名蒙面男子以防身噴霧攻擊1名女性主辦人，其他參與集會的示威人士隨後將他壓制在地。
一些參與集會的民眾拍下洛杉磯附近波沙芝加州立海灘（Bolsa Chica State Beach）發生的這場騷動，這些張貼在臉書的影片顯示，1名男子揮拳痛毆這名攻擊者，他被拉開後，蒙面攻擊者倉皇逃離現場。
活動主辦人史特林（Jennifer Sterling）向「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）談及那些保護她的人：「他們反應很迅速，大約有12人。」
法新社報導，亨丁敦海灘（Huntington Beach）消防局調度人員表示，這次事件並未造成人員傷亡。
當地警方紀錄並無任何示威人士遭逮捕，但據洛杉磯時報報導稱，加州公路警察在蒙面攻擊者逃逸後不久就將他逮捕。（譯者：中央社廖禹揚）1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。