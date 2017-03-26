賴冠廷爭取參賽世大運 靠拍照紓解壓力

就讀世新大學廣電系的賴冠廷正在準備爭取列入世大運籃球選手名單，因曾傷及膝蓋韌帶，復健時期萌生退意，就讀廣電系後，找到第二興趣，面對低潮時，透過拍照紓解壓力。

目前是大四生的賴冠廷身高達195公分，他日前接受台北廣播電台專訪時說，籃球是需要高度專注力的團隊運動，「就讀國中時中午被罰站，因長得高，體育老師就找我加入籃球隊」。

賴冠廷感謝這段「機緣」，讓他找到自己興趣，因而愛上籃球，國中籃球隊屬社團性質，在課業、體育都要兼顧之下，高中時期，他選擇以籃球發展聞名的松山高中，卻意外萌生挫折感。

他說，剛進入松山高中籃球隊時，同學及學長在國中時期早已是甲組球員，無論技巧、體能都追趕不上，只能坐冷板凳，但也非常感謝松山高中教練黃萬隆幫他打下扎實基礎動作。

賴冠廷高中畢業後，選擇就讀世新大學，大學教練何正峰十分相信他，大學時期都讓他在球場上盡情發揮，在教練「品德重於勝負成敗」的教導下，深深影響賴冠廷的人生觀。

他說，籃球場比賽很激情，但訓練時很乏味，因曾傷及膝蓋韌帶，復健時期屢次萌生退意，選擇就讀世新廣電系後，藉此找到人生中第二興趣。

賴冠廷提到，「跟著同學分組拍片做作業，已到狂熱程度」，讓他發現除籃球外，影視製作也深深吸引自己。

身為籃球選手，因曾受過傷，在面對低潮時，賴冠廷就會背起相機出外走走，紀錄沿途風景，希望透過拍照放鬆身心，他笑說「身高195公分，拍的角度比一般人還要好」。

賴冠廷現已重整腳步回到球場，更加確認自己還是深愛著籃球，現階段希望可搶進世大運籃球正式名單。

世大運籃球球員正式名單將在4月出爐，目前培訓隊員都在母隊進行大專籃球聯賽（UBA），賴冠廷對自己相當有信心，期盼搶進世大運出賽名單，他說，希望大家可為世大運中華隊加油，並進場感受籃球賽現場震撼。1060326

(中央社)