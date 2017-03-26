出國發生緊急狀況 旅遊專家有5項應對守則
出國旅遊前做好萬全準備，但誰知道旅途會發生哪些驚奇？就怕護照、信用卡不慎遺失、行李遭竊，有旅遊網站整理出台灣人出國必知緊急狀況應對守則，提醒民眾出國前可要先備存這些旅行知識，以防不時之需。
旅遊網站KKday「出國發生緊急狀況怎麼辦？ 台灣人的求生須知！」一文指出，民眾在海外遇上護照遺失、遭竊，須先向當地警局報案，並持報案證明、照片等文件至鄰近的駐外館申請補發護照或是核發入國證明書。若因物品遺失、經濟困難而無法返台時，駐外館、駐外代表處可以提供管道聯絡親友、保險公司、雇主以協助返台。
另當旅行支票、信用卡、提款卡遺失時，應立即向發卡公司或是所屬的銀行申辦止付、作廢，並向警方報案以防盜領、盜刷。而行李若在航空公司託運過程遺失，可向航空公司申請索賠；在旅途中弄丟行李或遭竊，則可先在當地警察局報案取得報案證明，回國申請保險理賠。
針對被強劫、遭拒絕入境、遇暴亂或天災等情形，旅遊專家建議，最先就是聯絡駐外館處尋求協助，出國絕對要熟記的電話號碼就是外交部緊急聯絡中心，如果有護照遺失、車禍、搶劫等有關生命安危緊急情況，可至駐外代表處尋求協助或撥打外交部緊急聯絡中心/旅外國人急難救助全球免付費專線。
(中時電子報)
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