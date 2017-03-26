NBA》暫拋內訌 快艇連6年挺進季後賽
儘管最近內訌聲浪不斷，快艇仍把該做的事情做好！靠著克勞佛替補猛轟28分，布雷克葛瑞芬與保羅分別拿下15、14分，快艇26日以108比95輕取爵士，連續第6年拿下季後賽門票，除了是西區第4隊晉級，也是聯盟第7隊。
目前提前宣告晉級季後賽的球隊包含東區的騎士、塞爾提克與巫師，西區的勇士、馬刺、火箭與快艇，快艇拿下44勝30敗，暫居西區第5，卻跟排在西區第4的爵士之間，僅剩0.5場勝差，快艇還有機會竄到西區第4。
不過快艇最近內部傳出不少雜音，除了保羅、小瑞弗斯兩名控衛逐漸不得人心，保羅、葛瑞芬兩人更在今年夏天將成自由球員，招攬或跳槽傳言從沒停過，快艇的傷痛問題也始終沒有解答，就算闖進季後賽，能走多遠很難講。
反觀爵士26日以先發中鋒戈貝爾26分、14籃板表現最佳，喬強生17分，帥哥射手海沃德雖有13分，卻因腿部肌肉挫傷退場，幸好賽後爵士總教練史奈德強調，海沃德的傷勢並不嚴重，畢竟當前爵士很需要他的外圍火力。
(中時電子報)
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