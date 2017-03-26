治安交通宣導深根社區警六分局關心西屯居民的安全

第六分局宣導治安交通深根社區，關心西屯區居民的安全！（陳世宗翻攝）

警方於現場發送交通安全宣導品及文宣，活動現場氣氛熱絡！（陳世宗翻攝）

西屯區何安福德宮於25日晚間舉辦信徒大會暨平安餐敘，並邀請里長及高齡長者共襄盛舉；為降低高齡者交通事故的發生，第六分局副分局長蔡慶星帶領何安派出所副所長王凱政及所內同仁到場宣導治安及交通安全。

蔡慶星副分局長利用機會向在場的民眾加強宣導用路觀念「以人為本，禮讓行人」，期許大家能共同防範交通事故的發生，除了再三叮嚀酒後不駕車，並宣導長者外出運動或購物時，應盡量走人行道、騎樓或靠路邊行走，穿越道路時應走斑馬線，如行走在未設斑馬線的路段，亦應看清確認無左右來車時，再迅速通過，以確保通行安全。

另宣導高齡長者可多利用下午時間運動，健康效果一樣棒，如於清晨或天色昏暗時間出門運動，應穿著顏色鮮明的衣服，或是配戴會發光的手環或會反光的飾品，除了可以提高用路人的注意，更可以保護自身的自身生命及財產安危。

蔡慶星於現場發送交通安全宣導品及文宣，活動現場氣氛相當活躍，也使里民對於治安交通安全宣導的內容更加印象深刻，更透過與在場人員互動來了解目前里內民眾的需求，民眾殷切地提出許多問題。

蔡慶星表示，第六分局非常重視西屯區的交通及治安安全，並期許能與大家共同營造一個安全的環境。

(中時)