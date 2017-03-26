展昭變富豪、他宣告破產 《包青天》演員現況大不同

由金超群、范鴻軒、何家勁主演的電視劇《包青天》，至今仍經典(圖／本報系資料照）

由金超群主演的經典電視劇《包青天》，原計畫製作15集，但播出後收視率極佳，因此不斷延長故事，開啟長壽劇的先河，捧紅了金超群、何家勁和范鴻軒，近日65歲的「包大人」金超群入院動開腦手術，恢復狀況良好，不過原本預計2015 年要拍《包青天》告別作，但因健康及其他因素停擺，其實，《包青天》20幾年依舊是經典，現就來看看當年的主演，現況都是怎麼樣。

何家勁近年轉行從商。(圖／本報系資料照、翻攝自何家勁微博)

何家勁（飾演展昭）

港星何家勁因演出展昭一角走紅，風度翩翩大俠風範深植人心，57歲依然帥氣，凍齡容貌令人驚豔，近年他轉行從商，投資開設保健食品公司，產品還以影迷會「勁家莊」命名，他也是惠州市的政協委員，被評選為旅遊協會形象大使，身價推算已達億萬富翁。

范鴻軒70歲仍未婚。（圖／本報系資料照）

范鴻軒（飾演公孫策）

台大電機系畢業的范鴻軒是演藝界的高材生，戲劇作品很多，其中在《包青天》飾演師爺公孫策最知名，也是瓊瑤劇御用男配角，溫文儒雅、成熟睿智，正反派角色都輕鬆駕馭，讓他被稱實力派戲骨也不為過，不過70歲的他至今仍未婚，感情生活成謎。

徐亨生意失敗宣告破產。（圖／本報系資料照）

徐亨、劉越逖（飾演馬漢）

馬漢有兩位演員扮演過，徐亨和劉越逖，徐亨出道30幾年，當過歌手、主持人，後多以本土劇演出為主，演技精湛的他，曾奪下第41屆金鐘獎最佳男配角，但經歷3次生意挫敗，慘賠破億宣告破產，現安分當演員，不再輕易做生意；至於劉越逖是相聲演員，舞台經驗豐富，曾參與《包青天》、《婉君表妹》、《施公案》等多部電視連續劇演出，現也繼續從事相聲表演。

楊雄離開演藝圈後轉行從政。（圖／本報系資料照）

楊雄（四大名捕之一張龍）

楊雄因《百戰百勝》邀約演魔王，開始嘗到走紅滋味，後來接《包青天》張龍一角，加上工地秀，一年進帳800萬元，但因《百戰》改版，加上電視圈不景氣，他投資500萬元開健身房，合夥人卻中途落跑，收入大減還背債，最後演起三級片度過難關，55歲離開演藝圈後轉行從政，曾當選過中和市民代表，後當上中和區里長。

孫鵬→王中皇→施羽（飾演宋仁宗）

北宋的第四位皇帝，相當器重包拯，此角色先後由孫鵬、王中皇、施羽飾演，三人現都還活躍演藝圈，孫鵬成知名止持人，和狄鶯離婚又復合，至今感情依舊恩愛，實力派演員王中皇演反派出名，近年開始經營副業開燒烤店，有羽球王子之稱的施羽，進演藝圈後拍過多部作品，現多在大陸發展，另外飾演趙虎的邵長森和飾演王朝的馬念國都已退出演藝圈，外界鮮少得知他們的消息。

(專題報導)