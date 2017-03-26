香港振興旅遊 美食車才推出就得改善

特派員看世界專欄香港當局為振興本土經濟及旅遊業，年前推動美食車計畫；在各方的熱切期望下，美食車於上月初登場，但效果卻有點令人失望。由於部分美食車地點不理想，人流不多，已有一家業者打退堂鼓，退出計畫。

另外，也有參與經營的美食車投訴地點安排不佳，希望當局予以改善。在美食車經營一週後，一些媒體以「救亡」為標題呼籲當局協助業者。

港府推動的美食車計畫，類似美國街上銷售快餐的車輛。但審查嚴格，獲准經營的食品必須經過美食家評選及參與烹飪比賽，才能參與經營。

官方自2016年3月接受民眾申請經營並經評審後，最後從190名申請者篩選出16人。首批11輛美食車於2月3日起陸續在各重點景區經營，餘下5輛稍後加入。

這些美食車在各景區停泊經營，銷售具創意的中西混合食品，包括神級燒魷魚、花膠瑤柱羹、黯然銷魂漢堡等都能嚐到。

分布的景區有迪士尼樂園、海洋公園和尖沙咀碼頭等，銷售的食物大都較為創新，主要由本土和西方美食混合。

這些具創意的美食有「神級燒魷魚」、「花膠瑤柱羹」、「黯然銷魂漢堡」、「櫻花蝦豆豉醬炒飯」、「美式叉包」、「魔廚撈麵」、「蘿蔔豬軟骨紅油雲吞便當」、「叉燒脆」、「鮮忌廉波蘿包」等。

它們本質上大都是具本土特色的小食，如波蘿包，瑤柱羹、撈麵和叉燒等。但經營者也混合一些西方食材或概念，使之兼具東西方特色。

除了美食外，經營的餐車也經過精心設計，各具特色。

美食車經營初期，一些車輛的生意非常好，符合預期，但也有不少美食車停泊的地方人流不足，面臨虧損。

為此，他們要求當局改善計畫，比如推出更多地點讓美食車停泊，以及不要用抽簽方式來決定美食車停泊的地點。

業者甚至要求當局允許他們到處停泊。

有人認為，美食車計畫的構想是好的，但反應未如理想，是事前難以預料的事。事實上，在人流較多的旅遊區，美食車的生意還是不錯的，說明計畫並非完全不可取。

但綜合業者和媒體的建議，如果美食車要持續推動下去的話，當局就要從善如流，給予業者更大空間，比如增加指定經營區，甚至讓車輛到處停泊。1060326

(中央社)