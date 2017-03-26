松坂大輔復活飆無安打 3改變是關鍵
「平成怪物」松坂大輔昨繳7局無失分好投，讓人眼睛為之一亮，軟銀球團更是為他召開緊急會議，談論是否讓他從一軍出發，儘管最後「維持原判」，不過總教練工藤公康相當肯定他的表現，讚賞他「找到新的投球型態，令人期待」，而松坂能繳好投，有三個改變扮演關鍵要角。
第一點與其說是改變，不如說松坂是放下了執著。還記得去年松坂到波多黎各冬盟春訓，捨去原本「不高舉過頭」的揮臂式投球，隨後控球逐漸回穩；但進到春訓階段，他卻試著想用過去習慣的揮臂式，而結果就是再度「失控」。而自前場18日的比賽起，他重拾冬盟的動作調整，如今看來收到不錯成效。
再者就是站位，據《Sponichi Annex》報導，松坂昨送出2次保送，都集中在前3局，3上他1出局後送出保送，鏡頭還捕捉到工藤露出略顯不滿的神情，顯然對他的控球不甚滿意。不過在那之後，松坂讓軸心腳從「靠一壘側」略移向投手板中央，到7局後沒再投出保送，他也坦言這個改變，讓他能「比較輕鬆的投球」。
最後是「轉型」，如今球速不到150公里的松坂，從冬盟起就努力轉型以二縫線速球跟卡特球等「球路位移」取勝的「技巧派」投手；昨役控球不錯的情況下，他把球控制在好球帶左右兩側，5上2出局後連送4張老K中，第1K跟第4K更是用二縫線速球「走後門」，讓打者站著不動遭到三振。
最後松坂用102球，投出7局無失分、無安打，並有2保送、6三振的佳績，下場後也露出滿意的微笑，儘管「火球」失速不得不轉型，但他表示一切的改變都是自己的想法，「最後也收到不錯的成效！」儘管現在未進一軍，但動刀治肩傷後，松坂展現近年最佳的身心狀況，也替自己的37歲復活之路，投出一絲希望。
(中時電子報)
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