英警：倫敦國會兇手單獨作案 動機可能永成謎
英國警方在調查22日發生的西敏宮攻擊案後，雖未排除恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的影響，但警方認為兇手是單獨作案的可能性相當高，而且動機可能恐怕永遠成謎。
根據英國《衛報》(The Guardian)報導，這起攻擊案的兇手Khalid Masood從在西敏橋上開車衝撞行人、到試圖持刀闖入國會遭到警方射傷，全部總共發生在82秒之間。雖然英國警方在事件發生後的四天出動上百警員調查，但仍無法確定Masood的行兇動機。
雖然IS宣稱Masood是受到其網路宣傳的影響，聲稱他是IS的戰士，但英國警方相信當天Masood是單獨作案，也沒有任何證據或情報顯示他是預謀犯案。媒體雖報導Masoody在犯案前曾檢查過手機通訊軟體WhatsApp的訊息，但警方表示沒有跡象顯示他有共犯。
英國倫敦警署副助理署長巴蘇(Neil Basu)說，Masood的犯案動機很可能隨他的死亡而逝去而永遠也無法被人了解。
英國警方在事件後雖逮捕11人，但已經釋放其中8人，僅有一名58歲男子仍被拘捕，另外兩人交保獲釋。
Masood過去在2005年到2009年曾經在沙烏地阿拉伯擔任英文老師，許多像他這樣改信伊斯蘭教的人都會去沙國找工作。但英國八卦媒體《每日郵報》(Daily Mail)表示，Masood的朋友說他不是個遵守教義的教徒，經常在吸毒後在床上和妓女大進行馬拉松式性愛，他的朋友還宣稱Masood曾經在和人起衝突後持刀劃傷別人的臉。
他攻擊西敏橋行人和英國會的事件，總共造成4人死亡、40人受傷，目前還有15人在醫院接受治療。
(中時電子報)
文章來源：Westminster killer 'blew thousands on crack sessions with hookers and went on mammoth drug benders because he was not a proper Muslim'
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