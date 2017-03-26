英警：倫敦國會兇手單獨作案 動機可能永成謎

Khalid Masood在攻擊後遭警方射傷，被送往醫院但最後不治。(美聯社)

英國警方在調查22日發生的西敏宮攻擊案後，雖未排除恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的影響，但警方認為兇手是單獨作案的可能性相當高，而且動機可能恐怕永遠成謎。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，這起攻擊案的兇手Khalid Masood從在西敏橋上開車衝撞行人、到試圖持刀闖入國會遭到警方射傷，全部總共發生在82秒之間。雖然英國警方在事件發生後的四天出動上百警員調查，但仍無法確定Masood的行兇動機。

雖然IS宣稱Masood是受到其網路宣傳的影響，聲稱他是IS的戰士，但英國警方相信當天Masood是單獨作案，也沒有任何證據或情報顯示他是預謀犯案。媒體雖報導Masoody在犯案前曾檢查過手機通訊軟體WhatsApp的訊息，但警方表示沒有跡象顯示他有共犯。

英國倫敦警署副助理署長巴蘇(Neil Basu)說，Masood的犯案動機很可能隨他的死亡而逝去而永遠也無法被人了解。

英國警方在事件後雖逮捕11人，但已經釋放其中8人，僅有一名58歲男子仍被拘捕，另外兩人交保獲釋。

Masood過去在2005年到2009年曾經在沙烏地阿拉伯擔任英文老師，許多像他這樣改信伊斯蘭教的人都會去沙國找工作。但英國八卦媒體《每日郵報》(Daily Mail)表示，Masood的朋友說他不是個遵守教義的教徒，經常在吸毒後在床上和妓女大進行馬拉松式性愛，他的朋友還宣稱Masood曾經在和人起衝突後持刀劃傷別人的臉。

他攻擊西敏橋行人和英國會的事件，總共造成4人死亡、40人受傷，目前還有15人在醫院接受治療。

(中時電子報)