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英警：倫敦國會兇手單獨作案 動機可能永成謎

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英警：倫敦國會兇手單獨作案 動機可能永成謎
Khalid Masood在攻擊後遭警方射傷，被送往醫院但最後不治。(美聯社)

英國警方在調查22日發生的西敏宮攻擊案後，雖未排除恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的影響，但警方認為兇手是單獨作案的可能性相當高，而且動機可能恐怕永遠成謎。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，這起攻擊案的兇手Khalid Masood從在西敏橋上開車衝撞行人、到試圖持刀闖入國會遭到警方射傷，全部總共發生在82秒之間。雖然英國警方在事件發生後的四天出動上百警員調查，但仍無法確定Masood的行兇動機。

雖然IS宣稱Masood是受到其網路宣傳的影響，聲稱他是IS的戰士，但英國警方相信當天Masood是單獨作案，也沒有任何證據或情報顯示他是預謀犯案。媒體雖報導Masoody在犯案前曾檢查過手機通訊軟體WhatsApp的訊息，但警方表示沒有跡象顯示他有共犯。

英國倫敦警署副助理署長巴蘇(Neil Basu)說，Masood的犯案動機很可能隨他的死亡而逝去而永遠也無法被人了解。

英國警方在事件後雖逮捕11人，但已經釋放其中8人，僅有一名58歲男子仍被拘捕，另外兩人交保獲釋。

Masood過去在2005年到2009年曾經在沙烏地阿拉伯擔任英文老師，許多像他這樣改信伊斯蘭教的人都會去沙國找工作。但英國八卦媒體《每日郵報》(Daily Mail)表示，Masood的朋友說他不是個遵守教義的教徒，經常在吸毒後在床上和妓女大進行馬拉松式性愛，他的朋友還宣稱Masood曾經在和人起衝突後持刀劃傷別人的臉。

他攻擊西敏橋行人和英國會的事件，總共造成4人死亡、40人受傷，目前還有15人在醫院接受治療。

(中時電子報)

文章來源：Westminster attacker acted alone and motive may never be known, say police

文章來源：Westminster killer 'blew thousands on crack sessions with hookers and went on mammoth drug benders because he was not a proper Muslim'

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關鍵字：英國倫敦西敏宮國會動機Masood
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