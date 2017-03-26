賭城槍案非恐攻 凶嫌與警對峙後投降

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美國拉斯維加斯今天發生槍擊案，1名男子在賭城大道1輛雙層巴士上開槍，造成1死1傷後躲在巴士內，與警方經過長達4小時對峙，現已棄械投降。警方表示，這不是恐怖攻擊。

美聯社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這名槍手今天上午11時左右，躲在停靠在賭城大道（Las Vegas Strip）大都會酒店（Cosmopolitan Hotel）旁的這輛雙層巴士中，與警方展開對峙。

下午約1時45分，巴士附近傳出巨大聲響，部分報導指出，這是警方引爆公車一角傳出的聲音。

4小時後，也就是接近下午3時30分左右，男子手持1把手槍，平靜地向警方投降。對峙期間警方並未開火，但有出動危機談判專家、機器人和武裝車輛。

目前不清楚凶嫌和死傷者身分。

這是賭城不到24小時內發生的第2起槍擊案。今天稍早，1名頭戴豬頭面具的男子在百樂宮（Bellagio）旅館附近持槍行搶。1060326

(中央社)