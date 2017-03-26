倫敦國會恐攻 警：動機恐無大白之日

英國警方今天承認，他們或許永遠不會知道本週國會恐怖攻擊的背後動機。這起攻擊案遭拘留的11人，除了1人之外，其餘都已獲釋。

法新社引述警方的話說，22日在倫敦西敏區（Westminster）殺害4人的犯嫌是52歲英國籍馬樹德（Khalid Masood）。警方也再次發布請求，籲請大眾提供任何可以解釋馬樹德為何犯案的資訊。

反恐高階警官巴蘇（Neil Basu）表示：「我們全都必須接受，我們可能永遠無法理解他為何這麼做。」

這起攻擊的最新分析顯示，改當穆斯林、有刑事前科的馬樹德，只花82秒就造成重大傷害。

巴蘇在聲明中說，「我們仍舊相信馬樹德當天單獨行凶，也沒有情報顯示計畫中有更多攻擊。」

攻擊案發生後，共11人因涉嫌準備恐攻而遭拘留，但截至今晚，僅1名在伯明罕（Birmingham）落網的58歲男子仍遭拘押。伯明罕是犯嫌馬樹德最後居住地。

獲釋的10人中，1名32歲女子是獲保釋，其他9人全在警方沒有進一步行動下重獲自由。1060326

(中央社)