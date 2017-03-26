太妍曬樂天世界遊樂照 挨轟「垃圾」
少女時代成員太妍，月初才因曬出樂天軟糖被大陸網友罵翻，但她疑似不畏懼遭轟，近日又在網上貼出去樂天世界遊玩的遊樂照，怎知還是被部分大陸網友痛批「垃圾」！
大陸與韓國兩方因為「薩德系統」導致關係緊張，其中樂天集團更是因為提供場地引爆大陸網友不滿！沒想到月初太妍在網上曬出吃樂天糖果遭到炮轟，近日她還是無所畏懼去樂天世界遊玩，更在Instagram貼出遊樂照，但這卻引發部分偏激網友的怒火，留言批她是「垃圾」、「醜女」，但韓國粉絲也不甘示弱，瘋狂留言愛心與打氣話語。
(中時電子報)
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