立院總質詢下周落幕 年改、前瞻未來重頭戲

行政院長施政總質詢下周二落幕，朝野將進入重大法案審議的「深水區」。根據民進黨團規畫，將優先處理《前瞻基礎建設特別條例》及年金改革相關法案；國民黨團也已磨刀霍霍，表態嚴審到底。

民進黨團總召柯建銘表示，考試院會下周四將通過公務人員年金改革相關草案，而行政院所提攸關勞工、教師的年改版本，也會在4月初送至立法院；前瞻基礎建設條例則在下周五付委，屆時前瞻、年改將一併處理，屆時是朝野「圖窮匕現」之時。

不過，由於考試院全院委員會審查之年改版本，與年改會共識版本差距之大，挨批放水。民進黨團書記長李俊俋表示，民進黨不會全盤接受考試院、年改會的版本，黨團會經由年金改革小組研議後，自提黨團版，到時候也會有在野黨的版本，一起審查、討論。

被問到《促進轉性正義條例》立法，李俊俋表示，《促轉》會在「適當時機」處理，3月28日後會先以特別條例為主；而監委人事同意權不會排在這麼前面，「只要這會期完成就可以。」

國民黨團總召廖國棟表示，因民進黨占多數，尊重其時程安排，但他強烈質疑前瞻基礎建設計畫之公平性，台東縣完全未被徵詢，顯見只偏重綠營縣市，國民黨會強烈監督，讓它具有「10大建設」般革命性，才有助台灣產業轉型及經濟發展。

至於《促轉條例》，廖國棟反批，因黨產委員會已獨立出來，如今《促轉》已是「空殼法案」，談檔案開放、去除威權遺址，國民黨一定會正面迎戰，不只要處理1945年後的轉型正義，應該要「拉長戰線」至1985年後，將原住民在日據時代被奪走之土地，一併討論，「到時候會很有趣。」

去除威權遺址部分，廖國棟表示，他真的同情黃復興的長輩，要鋸斷、移除蔣中正銅像，必定傷害他們的感情，國民黨團一定會據理力爭，尋求妥協方案。

談及監委補提名，廖國棟表示，有些被提名人例如陳師孟真的「非常不適合」，對外發言已達「口不擇言」的程度，提名監委顯有特定目的。提名這樣的人，「我們實在替民進黨感到臉紅」，不排除用激烈手段表達國民黨的態度，喚醒全國人民一起監督，絕不過靜靜讓它（指人事案）過。

(中時)