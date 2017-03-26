三芝櫻木花道馬拉松起跑 1800名選手雨中競逐
由雷比兔運動公司承辦，2017三芝櫻木花道馬拉松昨天清晨在三芝盛大開幕，來自國內外共1800多名選手在雨中揮汗競逐，遍覽三芝櫻花美景與沿途海景，場面盛大。
三芝櫻木花道馬拉松已經進入第4年，主辦方雷比兔運動公司指出，藉路跑讓民眾認識三芝櫻花之美，並結合石門國小的風車DIY、老梅國小的風箏教學及亁華國小的農產品推廣，讓學生有表演舞台外，行銷在地文化特色。
雷比兔運動公司總經理謝承達表示，台灣路跑風氣盛行，近年來許多賽事結合在地觀光特色，今年將首度推出「四季路跑」，除「春分」三芝馬拉松，接下來將陸續推出夏至、秋分、冬至路跑，將台灣的地方特色透過路跑及馬拉松傳遞到世界各地。
本屆三芝馬拉松賽事共吸引國內外1800多名好手參與，其中有70名是來自新加波、香港、馬來西亞等地，更有歐美選手遠道而來；競賽項目分為42公里和23公里景賽組，及8.5公里休閒組。
賽事路線從石門風稜石園區起跑，跑者沿途可目睹三芝三生步道、青山路櫻木花道櫻花美景，還有著名的石門麟山鼻步道，為周杰倫電影《不能說的秘密》拍攝地點，風景美不勝收。
今年雷比兔運動公司除在沿途補給站準備熱水、點心，提供參賽民眾享用，賽後還有自助餐吃到飽；此外，為獎勵跑者，還準備知名品牌「Compressport 」6000元商品提貨券及總價超過10萬元的抽獎活動，不讓跑者空手而歸。
(中時)
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