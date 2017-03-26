買二送一 中國外銷潛艇出絕招
美國國會調查顯示，2015年全球出售武器總額為800億美元，美國軍售佔全球市場一半，達400億美元、第二軍售國法國150億美元、俄羅斯111億美元。中國大陸則達60億美元。武器外銷市場已成商貿主戰場，中國大陸近期為向泰國推銷潛艇，更提出「買二送一」絕招，表明擴大武器外銷市場市占率決心。
據《環球網》報導，2017年的蘭卡威國際海事與航空航天展上，中國大陸展出S26T外貿常規動力潛艇，展示模型顯示艙室、武器配置。這款潛艇是共軍039A型潛艦，在北約代號為元級潛艦，目前部分潛艦已採用中國產AIP系統（絕氣推進）。
中國為促銷向泰國潛艇，提議「以兩艘潛艇的價格購入三艘潛艇」。泰國總理巴育·佔奧差3月21日在曼谷聲明表示，關於購入潛艇的問題將被提交到內閣會議，他已經准備好批准馬上購買兩艘潛艇的計劃，而泰國計劃購買的就是這款潛艇--S26T外貿常規動力潛艇。
根據2015年泰國媒體的介紹，德國的209/1400型報價2.9億美元，210型潛艇的價格不詳；韓國「張保皋」級造價3.3億美元；中國S26T型潛艇，成交價為3.55億美元。中國潛艇價格最高，卻受到了泰國海軍的青睞。其中要訣就是「以兩艘潛艇的價格購入三艘潛艇」，擊敗德韓競爭對手。
(中時電子報)
文章來源：《環球網》
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