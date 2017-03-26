立委參選人借錢不還 前黨主席追討勝訴
軍公教聯盟前黨主席李延禧不滿曾代表黨參選桃園立委的游柏隆借款150萬元不還，提告求償。游男主張錢是選舉經費，不用還。台灣高等法院日前認定為一般借貸，判游須還錢確定。
判決指出，李延禧主張游柏隆在民國104年6月10日傳LINE表示，需要新台幣150 萬元進銀行履約專戶，才能保住房子，「房子設定給您抵押（房子市值約1300萬元），願意付比銀行定存高的利息。這150萬元約需一年時間償還」；李男請人匯款150萬元給游男，但游男事後卻不還錢。
游柏隆則主張，李延禧104年5月間遊說他代表軍公教聯盟黨參選桃園立法委員，他未允諾參選，後來因房事向李延禧提出協助要求，李延禧同意資助150萬元做為競選經費，他才有條件同意參選，這筆錢是選舉經費，錢已用於選舉應不用還。
一審法院判游柏隆敗訴，應返還借款150萬元，游男不服提起上訴，台灣高等法院認為一審判決無誤，兩造確有借貸合意，仍判游男須還錢。全案確定。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。