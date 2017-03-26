錯過航班怎麼辦？4大措施補救

「錯過飛機了」! 別以為這件事不會發生在自己身上，畢竟去機場的路上可能會塞車，也可能發生「帶錯護照」的糊塗事，一旦遇到這種情況不要焦急，誤機4大措施提供參考。

誤機是指遊客因為搭機手續問題、錯過時間，或因旅行證件不符合規定等原因，未能按照票上註明的日期、航班搭機，旅遊搜尋網站Skyscanner提供誤機4大措施，補救這種窘境：

1.使用緊急櫃檯：

大多數航空公司都設有緊急櫃檯，?晚到的乘客服務，如果因為某些原因晚到機場，並且晚於起飛前1小時到達機場，自助登機服務已經停止了，這時就可以到緊急櫃檯辦理。

如果櫃台前面排隊旅客較多，還可態度誠懇地跟排首位的旅客協商，優先辦理。但由於飛機艙門在起飛前15分鐘關閉，如果時間過晚，即使辦理完登機手續，也可能會被取消該次航班行程，如果旅客在接近起飛前30分鐘才抵達櫃檯辦理手續，將有錯失航班的可能。

2.嘗試申請頭等艙通道安檢：

對於大多數的搭機旅客來說，最可能發生的誤機情形是趕到機場的時間較晚，來不及在飛機起飛前規定的時間辦理好登機手續。如果不巧發生晚到的情況，可以向機場方面如實說明晚到的原因，特別緊急的情況下機場值機人員會在你的登機牌上加蓋「優先安檢」章子，旅客便可以優先從頭等艙通道安檢登機，而頭等艙通道使用人數一般很少。但是這樣的方法只適用於持加蓋「優先安檢」章登機牌的晚到旅客。

3.態度誠懇插隊安檢：

如果在排隊安檢時，登機時間已經到了或廣播提示登機，這時可以嘗試著走到任何一條隊伍的前頭，然後態度誠懇地向排在最前面的旅客解釋，說服他們讓你插隊安檢登機。但是使用此方法時態度一定要誠懇，並且最好出示你的登機牌證明，不宜濫用。

4.改乘後續航班：

如果誤機時間較長，使用前3種方法都趕不上航班的情況下，最好的補救辦法就是立即辦理誤機確認手續，改乘後續航班。變更手續可在辦理誤機確認地點或原購票地點辦理，後續航班有空位的情況下，航空公司會安排，並且不收取誤機費。但持有的機票如在航班規定離站時間前72小時以內變更過航班、日期，旅客應交付客票價5%的誤機費。

不過，防止誤機的最好方法，還是提前到達機場候機，才有妥善處理的緩衝時間。1060326

(中央社)