金荷娜柳仁英陷入禁忌戀 越愛越墮落

韓國女星金荷娜、柳仁英、男星李源根主演的禁忌戀曲「越愛越墮落」，片中金荷娜挑戰嫉妒心很強的黑暗角色，她與柳仁英陷入愛恨難辨的禁忌之戀，李源根也獻上限制級尺度床戲。

金荷娜主演的韓劇「通往機場的路」去年底在韓國播映時，引起熱烈迴響，電視劇3月初在東森戲劇台開播，掀起台灣觀眾討論熱潮，金荷娜在劇中詮釋女性在工作、婚姻、小孩間的掙扎，細膩的演出，讓許多人妻看劇看得心有戚戚焉。

不過金荷娜在電影「越愛越墮落」中，畫上淡妝、穿起俐落優雅的褲裝，挑戰嫉妒心很強的黑暗角色，她與柳仁英飾陷入一段愛恨難辨的禁忌之戀，而有著一雙迷人笑眼的李源根，也將在片中首次獻上限制級尺度的床戲。

金荷娜接受韓媒採訪時表示，第一次讀劇本時，覺得沒有辦法演這個角色，但讀完劇本後，這個角色與心境一直纏繞在她心中，認為不演會後悔，於是立刻跟導演碰面。

在電影拍攝過程中，金荷娜也給了導演金泰泳一些關於角色情緒及裸露戲碼的建議，希望觀眾能進電影院去感受這個她從來沒嘗試過的角色。

「越愛越墮落」由韓國最受矚目的年輕導演金泰泳執導，故事靈感來源是理察‧艾爾(Richard Eyre)的心理驚悚電影「醜聞筆記」。金泰泳希望藉著「越愛越墮落」，探討權威教育系統下暗藏的社會階級問題。

金泰泳強調，電影外表看似一段不被容許的三角戀，內裡其實是關於本能、慾望、權力掌控、自卑情結的多重糾結。電影4月7日在台上映。1060326

(中央社)