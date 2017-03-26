40歲柏原崇模樣曝光 消失多年罕見露臉
日本男星柏原崇因《惡作劇之吻》、《情書》大紅，後漸漸淡出螢光幕，2013年客串《惡作劇之吻》後，就沒在鏡頭前亮相過，16日是他40歲生日，他特地錄製影片向粉絲致謝。
柏原崇當年靠著俊俏的花美男外型，迷倒不少女性粉絲，和女星畑野廣子離婚，又屢傳負面新聞，形象重創，不過每拍新戲仍能引起話題，近年他漸漸淡出，和「不老女神」內田有紀穩定交往中，鮮少露面的他，16日是其40歲生日，粉絲不忘製作影片祝賀，讓他很感動，特地拍影片答謝粉絲。
邁入40歲的他露出側臉，雖然留起鬍渣，仍不減帥氣外型，容貌幾乎沒改變，只是增添更多男人味，讓粉絲相當驚艷，直呼為何40歲還能看到少年影子。
(中時電子報)
關鍵字：柏原崇
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