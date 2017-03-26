台中市2018將舉辦「第二屆臺日藝術博覽會」日方參訪團來台中體驗藝術文化巡禮
為迎接2018年即將在台中的國立臺灣美術館舉行的「第二屆臺日藝術博覽會」，日本主辦單位株式會社麗人社野口和男社長以及日本知名美術評論家使河原純先生，25日率領近50名日本藝術家組成的參訪團來台中，進行藝術建築巡禮。
台日為加深雙方友好交流互動，由觀光旅遊局副局長陳育正及國立臺灣美術館蕭宗煌館長昨日下午特別接待參訪團，雙方針對明年即將舉辦的臺日藝術博覽會進行會談。
參訪團除參訪國美館外，特別前往亞州現代美術館、台中國家歌劇院以及彩虹眷村等藝文景點，一行對於臺中市都會建築之美、文創活力，以及藝文知性的氛圍，感到印象深刻。
陳育正指出，今年「第一屆臺日藝術博覽會」首度在臺北火車站盛大舉行，他特別於24日出席開幕儀式，由觀旅局長陳盛山代表市府出席當晚在國立故宮博物院「故宮晶華」舉行的接待晚宴；期盼日本及臺灣的藝術家能共同以藝會友，分享藝術創作與欣賞的喜悅，創造文化交流更高的價值。
陳育正說，此次日本主辦單位的株式會社麗人社本身也是出版社，自2007年開始發行相當受歡迎的美術雜誌－「美術屋 百兵衛」，今年適逢創刊10週年將製作「臺灣的全部」大特集，文中不僅會聚焦介紹臺中國立美術館等藝術文化方面的內容，還將會對台中的觀光景點報導，讓國際認識臺中。
麗人社野口和男社長表示，舉辦臺日藝術博覽會的最主要目的，是為了進一步提升臺日友好關係，期盼能透過藝術文化方面的交流互動，讓臺灣更多人能更深入瞭解現代日本美術的多彩及魅力，以促進日本臺灣兩國間的藝術文化交流，並期望未來拓展到讓全臺灣都能認識到日本的藝術文化之美。
(中時)
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