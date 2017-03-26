NBA》詹皇變眼鏡俠照上 騎士仍輸巫師

詹姆斯只戴護目鏡不到9分鐘，就帥氣把護目鏡摔到地上了。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯戴上護目鏡，頓時變成「眼鏡俠」！不顧右眼傷勢，詹姆斯26日選擇不輪休續拚，更拿24分、11籃板與8助攻的準大三元，可惜騎士仍115以127比不敵巫師，與東區第2塞爾提克之間勝差僅剩0.5場。

其實詹姆斯帶著護目鏡打球還不到9分鐘，因為他在首節還剩3分05秒，就在場上帥氣(或白目？)地把護目鏡直接高拋摔到場中，還靠隊友撿起來丟向板凳席，擺明比起在意自己右眼傷勢，他更在乎能否把球投進。

畢竟這場比賽勝負相當關鍵，騎士輸球之後，戰績來到47勝25敗，與47勝26敗的塞爾提克之間勝差只有半場，等於騎士東區頭號種子地位岌岌可危，甚至東區第3巫師也拿45勝28敗，跟騎士之間勝差僅剩2.5場。

騎士總教練泰隆盧也很乾脆把這場比賽放棄，眼見最後2分半鐘落後12分，明明還有機會追上，泰隆盧卻把所有主力換下，等同提前宣告放棄，也讓詹姆斯帶傷上陣，拿下接近大三元表現如同白忙一場。

作客的巫師得以擊敗地主騎士，關鍵是在「雙衛」凶猛砲火，沃爾拿下37分、11助攻，畢爾也有27分，巫師全隊7人得分上雙，歐布雷16分、7籃板，馬基夫莫里斯14分，葛泰、波特與傑森史密斯各有10分。

(中時電子報)