陰雨天再見！吳德榮：周一至五天氣穩定、溫暖舒適
吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，今整天感覺都很冷，要注意保暖。白天高溫僅在14、15度左右，今(26日)晚至明晨氣溫降至最低，沿海空曠地區將略低於12度。中部以北、花蓮以北降雨明顯，中部及東部天氣也轉冷，有局部雨；東南部有局部雨，南部有一點降雨機率，氣溫下降、也略轉冷。
吳德榮說，「大陸冷氣團」來襲，今清晨5點北台灣降至12、13度，淡水11.8度、新竹12.4度、台北12.6度，已非常接近「強烈大陸冷氣團」標準（台北市≦12.4度）。
他指出，最新模式模擬顯示，明後兩天各地天氣晴朗穩定，白天溫暖舒適，但應注意早晚因「輻射冷卻效應」氣溫偏低，日夜溫差很大。周三至周五白天，台灣附近有中高層雲系移入，但天氣仍然穩定；西半部為多雲時晴、溫暖舒適，東半部零星降雨機率，逐漸提高。
吳德榮表示，周五晚至周六上半天，下一波對流性較強的鋒面快速通過，伴隨對流降雨，較強冷空氣隨鋒面南下，氣溫大幅下降。周六下半天轉乾冷，周日天氣晴朗，但冷空氣勢力強，將不弱於這一波冷空氣，白天雖因日照而氣溫略回升，早晚氣溫仍很低。但實際情形將不斷調整，有待觀察。
(中時)
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