宣傳借鑒歷史 港媒：鄭和下西洋就是「一帶一路」
「一帶一路」與東南亞的首屆檳城論壇正在馬來西亞舉辦，港媒鳳凰衛視評論版副總監何亮亮也參與此盛會。他在現場表示，「一帶一路」的宣傳可借鑑西方，對不同地區可以使用不同符號，比如對東盟國家和東非國家，可強調鄭和下西洋之歷史與當今聯繫。
據港媒中評社訊，現在外媒喜歡用中國的「馬歇爾計劃」比喻「一帶一路」戰略，對此，何亮亮以資深媒體人的角度提出些許看法。他說：「美國的馬歇爾計劃是在二戰後，以復興西歐與對抗蘇聯為名的戰略，代表的其實是一種正面媒體符號，雖然中國並不會贊同該說法。」
何亮亮表示：「近代以來的世界話語體系基本上是由西方主導，外媒藉由自己熟悉的語境詮釋各種事物，這就是上述說法的體現。其實，從傳播和輿論的視角切入，這也相當值得借鑑。」
何亮亮建議：「有關一帶一路的宣傳，針對不同的對象地區可以有區別的相關傳播。如對東盟地區可以突出鄭和下西洋；對中亞則突出絲綢之路；對非洲可以突出不同於殖民主義的形象。」
何亮亮強調：「以鄭和下西洋為例，它可以說是中國最早的一帶一路，鄭和的船隊沒有征服其他國家為歷史上罕見。因此，現在重新發揚鄭和精神，也不失為一種推陳出新、古為今用的做法。」
(中時電子報)
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