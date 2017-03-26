想帶爸媽出國？過來人有這些建議

慶尚南道河東郡的「十里櫻花路」沿途櫻花盛開，置身其中宛如童話世界般。（圖/韓國觀光公社）

莫斯科地鐵全球聞名，華麗的照明燈具、富麗堂皇的大理石地面，因而有「地下宮殿」美譽。(圖/shutterstock提供)

父母帶孩子出遊創造回憶；隨著年紀的增長，孩子也想和爸媽一起看世界。但究竟要報名旅行團還是自由行？行程要如何安排？短航程方便還是長航程國家精彩？親子旅行安排眉角多，有過來人分享和父母一起旅行的10點建議，順利的旅行經驗讓下一次親子出遊還能成行。

無論是情侶還是親友，旅行能讓一段關係變親密，也能讓關係絕裂。《端傳媒》刊出「帶父母一起旅行：10個讓下一次出遊還能成行的良心建議」，從行程安排、選機位、隨身物品到長輩旅途的安全，甚至是小小的一個動作，都能讓整趟旅程變得更順利的關鍵。

針對親子出遊行程安排，文中提及，跟團的好處在於讓父母免於交通上的勞頓、避免行程安排過程產生衝突；但跟團不代表失去自由行的樂趣，最重要的是如何懂得善用行程空檔安排額外景點，讓跟團也能玩得像半自由行。

此外，像是機位盡量選靠走道，讓長輩方便進出上廁所；登機前先吃飽，飛機餐菜色不見得適合長輩牙口；隨身背包可攜帶些乳液、藥物、圍巾或保暖物、熱水瓶；使用眼罩、耳塞能提升睡眠品質，避免彼此作息時間不同影響而睡不好；向飯店索取名片並寫上房號，讓父母放於皮夾隨身攜帶。從小細節為父母著想，讓下次親子旅行更能成行。

(中時電子報)