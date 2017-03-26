音樂幫孩子減壓 刺激大腦更有創意

升學壓力常讓學子苦不堪言，專家指出，學習音樂有助抒壓，且學習過程可以刺激大腦和肢體，未來能更有效、有創意解決問題。

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強今天表示，兒童節即將到來，很多遊樂場祭出優惠，要幫孩子「抒壓」。但學子每天累積壓力感，需要靠學校、家長、孩子三方共同尋找最好的抒壓方式。

張自強說，孩子們在學校上課，可利用下課時間做運動，讓身體有充分活動量，平衡整天的課堂負荷。家長們幫孩子選擇才藝班時，也可以考慮運動型和能成為抒壓工具的音樂類。

音樂老師李讚洋表示，鼓勵孩子學習音樂與加入樂團，重點不在於要唸音樂班，目標更不在比賽，而是透過學習音樂過程，訓練孩子專注力。

李讚洋說，以弦樂器來說，在拉奏過程中，眼睛要看譜、左手按弦、右手拉弓、腳要跟著打拍子。這整個流程對孩子們的大腦及手指小肌肉都是很有效的刺激及訓練。

他表示，有德國科學家曾說過，演奏音樂是相當於大腦的全身運動，演奏的同時，大腦會以複雜、驚人的快速序列處理這些不同的訊息。演奏音樂被證實能增加大腦胼胝體的容量與活動，在學術和社會環境裡更有效、有創意的解決問題。

「有一天在速食店，看到一位國中生埋首苦讀，但突然開始打自己巴掌」，李讚洋說，學子承受的壓力讓人心疼，但歐美已有許多研究指出，音樂不但能舒緩情緒，獨特的療癒性更能帶給人們很多情緒和精神方面的幫助。

張自強表示，孩子們雖然無法避免有升學的壓力，但是他們可以透過音樂學習，培養休閒嗜好與情緒管理，當面對壓力時，能有更好的抒壓與適應能力，在孩童時期能有快樂的學習與生活。1060326

(中央社)