高雄套房老翁命案 疑深夜噪音引殺機

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高雄市苓雅區福德三路一處出租套房昨天發生的80歲陳姓老翁命案，警方今天循線緝捕犯嫌52歲王姓男子，初步查出疑因王男不滿陳男於深夜撥放佛經、擲筊、敲打牆壁等，引發殺機。

高雄市警察局苓雅分局與刑警大隊獲報發生這起命案後，過濾分析套房的其他租戶，查出租居在陳男隔壁住戶王男涉有重嫌，今天清晨循線在高雄市小港區逮人，王男坦承因噪音犯案。1060326

(中央社)