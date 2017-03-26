倫敦又發生汽車衝撞事件 4人受傷
英國倫敦國會外22日才發生凶嫌開車撞倒行人和刺死1名警員的恐怖攻擊，今天又有1輛車衝上繁忙的倫敦街道，造成4人受傷，傷勢不明，不過最新事件據信與恐攻無關。
英國「鏡報」（Mirror）報導，緊急救難人員當地時間晚間10時55分，獲報前往位於伊斯靈頓（Islington）艾塞克斯路（Essex）老皇后頭酒吧（Old Queen's Head）外的事故地點。
急救人員趕抵現場後，隨即治療人行道上的傷者。目前仍不清楚傷者傷重程度。
警方表示，車上數人已逃離現場，但有1名男子遭到逮捕。
警方目前認為，這樁事故與恐怖主義並無關連。
上傳推特（Twitter）的照片顯示，1輛銀色汽車的擋風玻璃嚴重毀壞，旁邊還留有1把刀。
22日時，英國男子馬樹德（Khalid Masood）開車衝撞西敏橋上行人，接著跳下車刺死1名員警，造成4人喪生，數十人受傷。凶嫌最後被擊斃，是自2005年7月倫敦地鐵和公車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐攻事件。（譯者：中央社周莉芳）1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。