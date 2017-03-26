倫敦又發生汽車衝撞事件 4人受傷

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英國倫敦國會外22日才發生凶嫌開車撞倒行人和刺死1名警員的恐怖攻擊，今天又有1輛車衝上繁忙的倫敦街道，造成4人受傷，傷勢不明，不過最新事件據信與恐攻無關。

英國「鏡報」（Mirror）報導，緊急救難人員當地時間晚間10時55分，獲報前往位於伊斯靈頓（Islington）艾塞克斯路（Essex）老皇后頭酒吧（Old Queen's Head）外的事故地點。

急救人員趕抵現場後，隨即治療人行道上的傷者。目前仍不清楚傷者傷重程度。

警方表示，車上數人已逃離現場，但有1名男子遭到逮捕。

警方目前認為，這樁事故與恐怖主義並無關連。

上傳推特（Twitter）的照片顯示，1輛銀色汽車的擋風玻璃嚴重毀壞，旁邊還留有1把刀。

22日時，英國男子馬樹德（Khalid Masood）開車衝撞西敏橋上行人，接著跳下車刺死1名員警，造成4人喪生，數十人受傷。凶嫌最後被擊斃，是自2005年7月倫敦地鐵和公車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐攻事件。（譯者：中央社周莉芳）1060326

(中央社)