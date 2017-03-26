嘉義市花季 八掌溪畔黃金風鈴花迎賓
嘉義市花季熱鬧登場，黃金風鈴花迎賓，市府今天邀民眾把握機會，趁著週日假期，全家一起來享受花間逛遊的樂趣。
嘉義市花季今天進入第二天，從上午9時至下午4時，在八掌溪右岸吳鳳堤防上，展開第一階段黃金風鈴木的賞花活動。
市府指出，現場有手工藝市集、幸福小熊花藝裝置。因應賞花人潮，特別借用立仁高中校地做為臨時停車場，享受浪漫幸福正是時候。
市長涂醒哲表示，黃金風鈴花是嘉義市春天的第一波花海，雖然天氣變化，花期提早，黃金風鈴花搖曳生姿，依舊美不勝收，現場還有尋覓花仙子、集客任務等結合智慧科技，讓賞花增添時尚感。
涂醒哲說，八掌溪畔黃金風鈴花的花況分成2波，上週在河堤上的黃花盛開，現在靠近河岸邊接續開花，邀民眾漫步堤岸賞花，別有一番風情。
市府邀民眾在花季期間下載i憩頭app-找幸福旅行，造訪在地特色商家，創造出專有的嘉義之旅，並「尋找花季知識王」，就有機會獲得立可拍、茶器組等幸福好禮。
市府交通觀光處表示，下一波花季活動將於4月29日、30日在圓林仔社區及盧山橋防汛道路，分別舉辦「花感生活-草地野餐音樂會」及「花茶藝會-茶席體驗」，邀民眾在四月雪油桐花下野餐，在紫色花海的藍花楹步道下品茶。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。