嘉義市花季 八掌溪畔黃金風鈴花迎賓

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嘉義市花季熱鬧登場，黃金風鈴花迎賓，市府今天邀民眾把握機會，趁著週日假期，全家一起來享受花間逛遊的樂趣。

嘉義市花季今天進入第二天，從上午9時至下午4時，在八掌溪右岸吳鳳堤防上，展開第一階段黃金風鈴木的賞花活動。

市府指出，現場有手工藝市集、幸福小熊花藝裝置。因應賞花人潮，特別借用立仁高中校地做為臨時停車場，享受浪漫幸福正是時候。

市長涂醒哲表示，黃金風鈴花是嘉義市春天的第一波花海，雖然天氣變化，花期提早，黃金風鈴花搖曳生姿，依舊美不勝收，現場還有尋覓花仙子、集客任務等結合智慧科技，讓賞花增添時尚感。

涂醒哲說，八掌溪畔黃金風鈴花的花況分成2波，上週在河堤上的黃花盛開，現在靠近河岸邊接續開花，邀民眾漫步堤岸賞花，別有一番風情。

市府邀民眾在花季期間下載i憩頭app-找幸福旅行，造訪在地特色商家，創造出專有的嘉義之旅，並「尋找花季知識王」，就有機會獲得立可拍、茶器組等幸福好禮。

市府交通觀光處表示，下一波花季活動將於4月29日、30日在圓林仔社區及盧山橋防汛道路，分別舉辦「花感生活-草地野餐音樂會」及「花茶藝會-茶席體驗」，邀民眾在四月雪油桐花下野餐，在紫色花海的藍花楹步道下品茶。1060326

(中央社)