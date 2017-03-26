高雄80歲獨居老翁命案偵破，凶嫌因噪音擾鄰爆殺機

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警方在一天內，逮捕殺害老翁的傷害通緝犯王清正。（李義翻攝）

陳姓老翁25日被人發現陳屍套房，警方24小時破案，逮捕老翁隔壁室友、傷害通緝犯王清正，王嫌供稱，因老翁日夜播放佛經、擲筊，雙方為此多次爭執。23日深夜10時許，再為此爆發口角，憤而持鐵鎚狂擊頭部致死。

檢警據報後，檢察官楊瀚濤召開臨時偵查庭後，迅速釐清案情，鎖定老翁隔壁室友的男友，52歲傷害通緝犯王清正涉有重嫌，指示成立專案小組展開追緝。

檢警調查，王嫌犯案後，為拖延被發現時間，在老翁頭破血流滿地時，還用衣服塞住門縫，以免血水流出。

警方26日凌晨一時許，趁著王嫌到前鎮區某海產店訪友吃宵夜時，把他逮捕。

王嫌供稱，死者半夜時常撥放佛經、擲筊、敲打牆壁等，吵得靠打零工維生的他無法入睡。曾多次溝通反映，但都無效。

王嫌供稱，23日晚間，雙方再因此發生爭執，大吵一架後，老翁依然故我，於是拿著鐵 鎚再度登門理論，用鐵鎚破壞門鎖後，爆發衝突，用鐵鎚拔釘尖端狂擊老翁頭部。

警訊後，全案以殺人罪移請高雄地方法院檢察署偵辦。

(中時)