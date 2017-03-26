司徒文憂心川習會：怕川普根本沒準備好

川普。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普將於4月初在美國與大陸國家主席習近平進行「川習會」。前美國在台協會處長司徒文今天受邀出席「美國川普新政府與台灣戰略新佈局研討會」，他接受訪問時表示，很擔心川普政策矛盾，不知道他是否了解了兩岸關係與亞洲情勢，「他跟中國大陸見面，我有點害怕。」

司徒文指出，美國國務卿提勒森訪問北京時引用了中國大陸的外交用語引發了爭議，川普日前與日本首相安倍晉三見面時，兩人的對話卻沒有美方的紀錄人員，最後還是採用日方的會議記錄，對外還是日方的說法。很多人會說這只是兩個領導人談談普通的事，但川普不太重視正式的問題，讓人擔心他與習近平會面。

司徒文司徒文質疑川普是否準備好，畢竟連近期川普要推動新的健保法案都被同黨議員打回票，明顯證明他根本沒具體了解法案內容，只是叫人家就是要支持他的法案，換到外交場域來說，跟外國領導人見面，他更需要知道他說的東西代表的意義，「身為退休的外交官，我有點擔心。」

至於對台關係，司徒文認為，川普多半是關注貿易問題，他上任後提到台灣只講了軍售的事，也有可能會賣更多軍火給台灣。但必須關注的是，他不如前美國總統歐巴馬那樣重視民主人權，這方面來說對台灣沒有好處，反觀歐巴馬一向認為台灣是亞洲民主變化的典範。

(中時)