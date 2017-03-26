桃機黃牛亂 台大教授怨無政府狀態

台大教授張學孔昨晚在臉書po文，抱怨桃園機場黃牛拉客，交通混亂，讓人無法忍受，張學孔呼叫交通部長賀陳旦，直言亂象成了無政府狀態。

張學孔的臉書引起很大共鳴，有人說，一出機場航廈大門，交通就很亂，機場黃牛傷害國家形象。

有人回應，這是常態，只是政府長期未重視；也有人回應，是公共運輸不足讓黃牛猖獗，當供給足夠時，問題自然迎刃而解。

一位曾在桃園機場工作者的回應，以往曾協調客運業者開夜間班車，但是也只有國光有一線到台北車站的開成，要求計程車聯誼會增加排班車輛，也只能協調，因為司機大部分是個人不喜歡開夜班就不會出來排班，取締白牌車要公權力出馬，所以保全人員再緊迫盯人白牌業者也不怕。

張學孔除了呼叫賀陳旦，也呼喚桃機董事長曾大仁。

曾大仁上午回應張學孔的抱怨，首先感謝張學孔指正，並說拉客黃牛是航站管理的隱患，也是必須要擦掉的污點，歷年來機場各主管都很重視，卻無法徹底解決；深究其原因，實在蠻複雜。

曾大仁也說，因事涉多個主管機關權責，已召集開會討論，並針對現行法規環境研擬改善方式；目前先加強航站內及周邊驅趕，長期解決，必須多重配套（尤其是執法及行政罰的堅持），後續會協調各有關單位，儘速啟動強化執法方案。1060326

(中央社)