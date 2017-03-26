誤信偏方乳癌惡化 溫翠蘋39歲癌妹病逝

溫翠蘋日前出面替癌妹控訴廠商。(圖／本報系資料照)

溫翠蘋日前出面控訴，39歲的么妹Jessica花了約百萬，購買宣稱可讓癌細胞變良性的睡蓮商品，未料乳癌卻急速惡化，讓她痛批廠商可惡，遺憾的是還未替妹妹討公道，她就在今早(26日)過世，享年39歲。

Jessica只做3次化療後，就尋求自然療法，今年初她花了百萬，向經銷商李得仕購買睡蓮產品，李得仕宣稱「產品可以讓癌細胞變良性、排毒、消炎、癒合傷口」，讓她深信不疑，未料病況一路惡化，腫瘤從2.2公分變成20公分，還擴散到皮膚、淋巴和肺部，已是末期，溫翠蘋心痛淚控廠商：「賺這種沒有良心的錢，必有後報。」

據《蘋果日報》報導，Jessica今早心臟停止跳動過世，溫翠蘋和家人都陪在身旁，白髮人送黑髮人，讓她的父母相當悲痛，先前她交代要火化，辦基督教追思會，並希望姊姊及弟弟可以代替她照顧父母。

(中時電子報)