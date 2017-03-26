墮胎嚴重 羅馬尼亞等兩國300城同步示威
警方表示，成千上萬名羅馬尼亞與摩爾多瓦民眾今天走上街頭，舉行支持生命反墮胎遊行，羅馬尼亞首都布加勒斯特約聚集2000人。
法新社報導，根據活動主辦單位，兩國今天同步參與抗議的城鎮超過300個。
遊行旗幟上面寫著「女性值得比墮胎更好的」或「屬於女性的生命，也屬於整個家庭。」
在布加勒斯特，年輕人與家人及長輩一起參加集會，許多勢力龐大的東正教教堂教士也共同參與。
1名叫達利（Alexandru Darie）的示威民眾說：「這個字『墮胎』不應該存在--它跟恐怖與死亡劃上等號。」
「墮胎應該被禁止。」
羅馬尼亞在共黨獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）統治時期禁止墮胎，希奧塞古1989年垮台後，1990年墮胎合法化，當年，登記墮胎的高達9萬2000件，是出生登記的3倍。
儘管墮胎數字之後逐步減少，但羅馬尼亞仍是歐洲墮胎率最高的國家之一。
另1名示威民眾塔巴德爾（Yulia Tapardel）說：「我不認為我們得明文禁止墮胎，像共產時期一樣，但我們應推廣教育與防範措施，預防這些不想要的懷孕。」（譯者：中央社許湘欣）1060326
(中央社)
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